В России прогнозируют рост цен на черный хлеб

Эксперты прогнозируют подорожание черного хлеба в 2020 году. Причиной этого стали исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году.

Плохой урожай привел к увеличению стоимости у производителей. В результате поднялись цены на ржаную муку и хлебобулочные изделия, пишут РИА Новости. Эксперты не исключают, что тенденция сохранится в 2020 году.

Так, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон допускает годовой рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7%.

Напомним, что валовый сбор ржи в 2019 году, по оценке Росстата, составил 1,429 млн тонн. Центр агроаналитики Министерства сельского хозяйства РФ называет урожай ржи в России минимальным с 1965 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России могут подорожать хлеб и овощи открытого грунта, в том числе картофель, морковь, лук и свекла.