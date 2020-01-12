Бобры атаковали деревья на берегу реки Оккервиль

В Невском районе Петербурге активизировались бобры. Погрызшие деревья заметили местные жители на берегу реки Оккервиль.

Как отмечают петербуржцы, у воды растет ольха — одно из излюбленных деревьев бобров. Некоторые поврежденные стволы упали на реку, другие — продолжают стоять.

Снимками деревьев, атакованных бобрами, поделилась петербурженка Татьяна в группе «Говорит Невский район | Весёлый посёлок» в соцсети «ВКонтакте.

«Проспект Пятилеток. Проделки бобров на берегу реки Оккервиль. 2020 год», — говорится в подписи к фото.

Бобры валят деревья для строительства плотин и заготовки корма. Подгрызая их у основания, они отсекают ветки и разделяют ствол на части. Для возведения плотины бобры обычно выбирают места, где деревья растут у кромки берега.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бобры погрызли деревья в городе Сосновый Бор Ленинградской области.