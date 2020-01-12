В Центробанке разъяснили новую схему пенсионных выплат

В ЦБ сообщили детали законопроекта о ГПП, Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В ЦБ сообщили детали законопроекта о ГПП, Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал о новой схеме пенсионных выплат. Россияне поучат возможность выбирать между двумя вариантами.

Правительство готовится внести в Госдуму РФ законопроект о гарантированном пенсионном плане (ГПП). Согласно данной схеме, по завершении накопительной фазы у россиян будет выбор: получить накопления целиком и сразу, при этом заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.

Гарантированный пенсионный план призван сменить обязательные пенсионные накопления, формирование которых заморожено с 2014 года, сообщает «Российская газета».

Как пояснил Швецов, стандартный план рассчитан на 15-20 лет, но каждые два года он будет пересматриваться и продлеваться еще на два года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 января 2020 года пенсии в России увеличились на 6,6%.