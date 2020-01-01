В России с 1 января пенсии выросли на 6,6%

В России с 1 января пенсии выросли на 6,6%
Индексация затронет около 32 млн россиян. Фото: Pixabay

В России увеличились пенсии на 6,6%. Соответствующие данные превзошли прогнозные показатели инфляции за минувший год.

С первого января в стране производится индексация пенсий. У каждого жителя сумма прибавки будет разной, все зависит от выплат.

По данным Пенсионного фонда РФ, в среднем страховая пенсия для неработающих граждан увеличится примерно на тысячу рублей.

Изменения также коснутся тех, кто только выйдет на пенсию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о присвоении генеральского звания главе ФССП. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

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В России с 1 января пенсии выросли на 6,6%
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Путин присвоил генеральское звание главе ФССП