Путин присвоил генеральское звание главе ФССП

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о присвоении спецзвания генерал-полковника внутренней службы руководителю Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрию Аристову.

Как сообщили на официальном интернет-портале правовой информации, соответствующий указ вступил в силу 1 января 2020 года.

Аристов является действительным госсоветником России первого класса и полковником запаса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что президент Владимир Путин созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они поздравили друг друга с главным праздником зимы.