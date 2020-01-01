Путин присвоил генеральское звание главе ФССП

Путин присвоил генеральское звание главе ФССП
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о присвоении спецзвания генерал-полковника внутренней службы руководителю Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрию Аристову.

Как сообщили на официальном интернет-портале правовой информации, соответствующий указ вступил в силу 1 января 2020 года.

Аристов является действительным госсоветником России первого класса и полковником запаса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что президент Владимир Путин созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они поздравили друг друга с главным праздником зимы.

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