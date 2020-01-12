На Полюстровском закончили ремонт аварийного участка тепомагистрали

На Полюстровском закончили ремонт аварийного участка тепомагистрали
"Теплосеть". Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили ремонтные работы на участке тепломагистрали в Калининском районе города.

Как сообщили в ведомстве, специалисты «Теплосети» завершили сварочные работы на дефектном участке теплотрассы возле дома №35 по Полюстровскому проспекту в половину восьмого вечера, 12 января. После окончания работ по трубам начали запускать горячую воду.

Изначально в компании сообщали, что ремонтные работы на трубах завершаться лишь в понедельник днем, 13 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Водоканал» рассказал, когда дадут воду после прорыва на Непокоренных.

АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” калининский район новости спб Полюстровский проспект
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На Полюстровском закончили ремонт аварийного участка тепомагистрали
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«Водоканал» рассказал, когда дадут воду после прорыва на Непокоренных