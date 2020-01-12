На Полюстровском закончили ремонт аварийного участка тепомагистрали

Сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили ремонтные работы на участке тепломагистрали в Калининском районе города.

Как сообщили в ведомстве, специалисты «Теплосети» завершили сварочные работы на дефектном участке теплотрассы возле дома №35 по Полюстровскому проспекту в половину восьмого вечера, 12 января. После окончания работ по трубам начали запускать горячую воду.

Изначально в компании сообщали, что ремонтные работы на трубах завершаться лишь в понедельник днем, 13 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Водоканал» рассказал, когда дадут воду после прорыва на Непокоренных.