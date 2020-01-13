Ливийский фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву на переговоры

Глава Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар прилетел в российскую столицу для участия в переговорах.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, в понедельник, 13 января, в Москву также прибудет глава правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж. По данным источника, Хафтар и Сарадж проведут переговоры в столице.

В субботу, 11 января, российский президент Владимир Путин и его коллега из Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны остановить огонь и приступить к переговорам. Эта инициатива была поддержана Хафтаром, однако он намерен продолжить наступление на Триполи. Саррадж также согласен на перемирии, однако при условии отвода войск Хафтара.

Стороны объявили о прекращении боевых действий ночью 12 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин прокомментировал слухи о российских наемниках в Ливии.