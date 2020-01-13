Четверть петербуржцев всегда оставляют чаевые

Они считают, что труд официантов нужно ценить и поощрять.

Об этом стало известно сегодня, 13 января. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали представители соцсети «Фотострана». В опросе приняли участие 1,1 жителей Санкт-Петербурга, у которых спросили – оставляют ли они чаевые в кафе и ресторанах. 21% опрошенных людей заявили, что оставляют хотя бы мелочь всегда.

«Официанты трудятся, чтобы нам было хорошо, чтобы мы могли отдохнуть. Всегда оставляю, даже если это тридцать рублей — в жизни все возвращается бумерангом»,

— рассуждает Павел.

Более половины петербуржцев оставляют чаевые, если их устраивает обслуживание. 17% людей и вовсе не оставляют денег «на чай», так как считают, что им и так достаточно платят.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что исследование показало кому россияне чаще всего оставляют чаевые. По сообщению РИА Новости, 30% участников опроса рассказали, что чаще всего чаевые получают официанты и таксисты.