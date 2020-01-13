Неизвестный разбил битой машину инвалида на Трамвайном

В Кировском районе Петербурга орудует неизвестный с битой. В ночь на 13 января он разбил стекла двух авто. Владелец одной из машин имеет инвалидность.

Инцидент произошел между 3 часами ночи и 5 утра. Неизвестный проломил лобовые стекла и выбил боковые. Машина, принадлежащая инвалиду, получила огромную дыру спереди.

«Произошло это во дворе дома номер 1 по Трамвайному проспекту. Всем, кто что-то видел, просьба отозваться», — обратился к петербуржцам местный житель.

Снимки разбитых автомобилей опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте». Сделаны они были около семи утра.

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