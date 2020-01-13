Три человека пострадали в ДТП из семи машин на трассе «Петербург — Псков»

Семь автомобилей попали в замес на трассе «Санкт-Петербург — Псков» утром 13 января. На дороге почти одновременно произошли три ДТП. В аварии пострадали три человека.

В состоянии средней тяжести на скорой увезли человека, находившегося в автомобили Volvo. Двое других от госпитализации отказался, сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Участником одного из ДТП стал рейсовый автобус «Санкт-Петербург — Пссков». Пассажиры и водитель авто, по предварительным данным, не пострадали.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка.

«Покрытие на участке, где произошло ДТП, влажное, было обработано противогололедными материалами», — уточнили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ранее сообщалось, что в ДТП на трассе «Петербург — Псков» попали девять автомобилей. По уточненной информации, их оказалось семь.