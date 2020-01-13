Три человека пострадали в ДТП из семи машин на трассе «Петербург — Псков»

Три человека пострадали в ДТП из семи машин на трассе &#171;Петербург &#8212; Псков&#187;
ДТП на трассе "Петербург - Псков. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Семь автомобилей попали в замес на трассе «Санкт-Петербург — Псков» утром 13 января. На дороге почти одновременно произошли три ДТП. В аварии пострадали три человека.

В состоянии средней тяжести на скорой увезли человека, находившегося в автомобили Volvo. Двое других от госпитализации отказался, сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Участником одного из ДТП стал рейсовый автобус «Санкт-Петербург — Пссков». Пассажиры и водитель авто, по предварительным данным, не пострадали.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка.

«Покрытие на участке, где произошло ДТП, влажное, было обработано противогололедными материалами», — уточнили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ранее сообщалось, что в ДТП на трассе «Петербург — Псков» попали девять автомобилей. По уточненной информации, их оказалось семь.

автобус дтп новости спб псков УГИБДД
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, чего ждут россияне от 2020 года
Машину разворотило после удара о светофор и фонарь на Измайловском
Мужчину насмерть сбил поезд на перегоне Бернградовка-Всеволожск
Студента из петербургского колледжа отчислил за видео с ...
Для сохранения парков-памятников в Ленобласти создали «Парковое ...
Огромная яма на Энгельса оставила без колес семь машин
Три человека пострадали в ДТП из семи машин на трассе «Петербург ...
Неизвестный похитил большегруз в Шушарах