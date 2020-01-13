Машину разворотило после удара о светофор и фонарь на Измайловском

ДТП на Измайловском проспекте. Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области

ДТП на Измайловском проспекте. Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области

В Адмиралтейском районе Петербурга госпитализировали 29-летнего водителя Volkswagen. Автомобиль наехал на светофорную мачту, а затем врезался в фонарный столб.

Авария произошла около 4 утра 13 января у дома 7 по Измайловскому проспекту, сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Водитель Volkswagen столкнулся со светофорной мачтой и наехал на фонарный столб. От удара машина серьезно пострадала. Автомобилиста госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП на трассе «Санкт-Петербург — Псков». Утром 13 января на дороге почти одновременно произошло три аварии. В замес попали семь автомобилей. Троим из участников ДТП понадобилась помощь медиков, двое из них от госпитализации отказались.