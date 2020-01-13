В СК назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Мотивом для убийства российских журналистов в ЦАР было ограбление. Об этом сообщил заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов.

Журналисты Орхан Джемаля, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в июле 2018 года в Центральноафриканской республике, куда они прибыли для съемок документального фильма.

«По дороге при проверке документов съемочная группа была предупреждена об опасности ночной поездки по территории страны, однако от предложения переночевать в городе они отказались», — передает слова Краснова «Коммерсантъ».

По словам представителя СК, машину с журналистами остановила группа неизвестных вооруженных людей. Незнакомцы потребовали от россиян выйти из авто и отдать вещи и аппаратуру. После того, как журналисты отказались, их расстреляли. Водителю удалось сбежать.

Ранее предполагалось, что поводом для убийства журналистов могла стать их деятельность. Они, по данным Центра управления расследованиями, снимали фильм о присутствии в африканской стране российских военных инструкторов. Версию эту опровергли в СК и МИД.