«Это неприемлемо». В Австрии раскритиковали санкции против «Северного потока-2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг подверг критике санкции США против «Северного потока — 2».

«Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо», — заявил он, сообщает Die Presse.

Александер Шалленберг также добавил, что «Северный поток-2» способствует диверсификации энергоснабжения Европы и не ущемляет интересы Украины.

Он отметил, что США не скрывают, что критика в адрес строительства трубопровода основывается на экономических соображениях.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет государства, в который внесены санкции против «Северного потока-2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.