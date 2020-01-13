Консультанты на 13 млрд: как в Петербурге малый бизнес развивают

Большинство россиян не ощущает перемен от реализации национальных проектов, рассказал президент РФ Владимир Путин. Тем временем в Петербурге только на один нацпроект — по развитию малого бизнеса — ежегодно тратят больше 2 млрд рублей. «Мойка78» выяснила, насколько неэффективно расходуются эти деньги.

Порядка 13 млрд рублей потратит комитет по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) до 2023 года, чтобы 140 тыс. жителей северной столицы перешли на работу в малые и средние предприятия (МСП), следует из постановления правительства Санкт-Петербурга №554 с изменениями от 14 ноября 2019 года.

Задача на миллиарды

Государственная программа «Развитие предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга» обойдется суммарно в 13,1 млрд рублей за шесть лет — с 2018 по 2023 год. Из федерального бюджета выделят 138 тыс. рублей, из городского — недостающие 13 млрд.

По данным Центра развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП), в Петербурге зарегистрировано 358 тыс. МСП, где трудятся 1, 06 млн человек. Согласно госпрограмме за упомянутые миллиарды 140 тыс. петербуржцев должны трудоустроиться на малые и средние предприятия.

Таким образом, бюджет города должен будет ежегодно получать дополнительные 8,7 млрд рублей в виде налога на доходы физических лиц, то есть новых трудоустроенных (при средней зарплате в 40 тыс. рублей). Если получится, за шесть лет реализации программы в казну северной столицы должно поступить 52,4 млрд рублей взамен потраченных 13-ти.

Кроме того, число предпринимателей, довольных условиями ведения бизнеса, должно возрасти на 4% (с 50,9% до 54,9%). А обеспеченность горожан торговыми площадями придется поднять с 1,2 тыс. «квадратов» на тысячу петербуржцев до 1,4 тыс. «квадратов». При том, что в городе фактически уничтожаются малые и средние предприятия, чьей бизнес связан с хостелами.

Ответственность за достижение этих показателей и расходование бюджетных средств лежит, согласно все тому же постановлению, на КППИТ.

Как будем тратить

Госпрограмма разделена на три подпрограммы. В контексте развития МСП интересна подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства». Расходы на ее реализацию разделены по годам.

В 2019 году выделен 521 млн рублей, в 2020-м потратят 463 млн рублей. Эти деньге разделены между десятками расходных статей. Самые большие — субсидирование фондов и центров поддержки.

Так, Фонд развития субъектов МСП под руководством Елены Церетели в 2019 году получит 117 млн рублей, в 2020-м — 120 млн рублей. В свою очередь ЦРПП разживется в 2019 году на 186 млн рублей, в 2020-м — на 177 млн рублей.

Одновременно на субсидии начинающим бизнесменам в сфере легкой промышленности заложили ноль рублей в 2019-м и столько же в 2020 году. Не выделили денег в 2019-2020 годах и на компенсацию МСП затрат на покупку оборудования.

Разве что МСП в сфере текстильной промышленности компенсируют часть арендных платежей. По 25 млн рублей в нынешнем и будущем годах.

При этом, как говорил глава КППИТ Юрий Калабин, от выдачи субсидий отказаться совсем, ради «справедливых и эффективных» рычагов поддержки МСП.

Больше центров и консультаций

Помимо упомянутых выше Фонда развития субъектов МСП Елены Церетели и ЦРПП в Петербурге создали центр поддержки «Мой бизнес» (им управляет фонд Церетели) и Центр координации экспортно ориентированных МСП. «Во времена (губернатора Валентины) Матвиенко программа поддержки малому бизнесу доходила до 1,5 млрд в год. Субсидии давали всем и на все. Вот в это время малый бизнес и вырос», — рассказала «Мойке78» основатель клуба «Свое дело», журналист, автор книги «Бизнес за пять шагов. Как открыть» Лилия Агаркова. Сейчас, по ее словам, все деньги потратят на консультационную поддержку. «Как измерить ее эффективность? Наверно, это покажет время», — сказала Агаркова.

Консультанты на 13 млрд рублей

Как уже говорилось, фонд Елены Церетели (который обходится городу в сотни миллионов) управляет центром «Мой бизнес» (в который также вложены сотни миллионов). Основная деятельность этих структур — консультации.

Отметим, пишет «Мойка78», что «Мой бизнес» выступает, согласно официальному сайту, агрегатором малых структур. В него входит, например, Центр инноваций социальной структуры, Центр народно-художественных промыслов и так далее.

На базе этих малых центров «Мой бизнес» предлагает петербургским МСП 13 типов бесплатных консультаций. Имена конкретных консультантов указаны лишь в 8 консультациях. В описании остальных пяти говорится, что желающие там смогут узнать о принципах работы центров поддержки, которые поддерживают консультациями.

Что же касается первых восьми консультаций. Там, в частности, есть такие:

«Бесплатная консультация по бухгалтерскому учету и налогообложению»

«Заполнение налоговой декларации»

«Регистрация ООО и ИП»

По этим вопросам в «Моем бизнесе» консультирует один человек, сотрудник центра — специалист Антон Динес.

По вопросам продвижения МСП и составления медиа-плана предпринимателей в «Моем бизнесе» консультирует директор ООО «СОРЕЛЛЕ ГРУПП» Наталья Котенко.

«СОРЕЛЛЕ ГРУПП» занимается рекламной деятельностью, по итогам 2018 года чистая прибыль фирмы составила 245 тыс. рублей. В госзакупках фирма с 15 летней историй, как ни странно, ни разу не участвовала. Однако на официальном сайте компании в качестве партнеров указаны девелоперы вроде «ЛенСпецСМУ» и «ЛСР», автодиллеры Hyundai и Toyota, банки «Открытие» и «Санкт-Петербург» и еще больше двух десятков фирм.

Интересно, впрочем, другое. Вместе с Котенко соучредителем компании является Ольга Владимировна Юркина.

По случайному совпадению, ее полная тезка, заместитель руководителя Центра инноваций социальной сферы, который входит в «Мой бизнес», консультирует по вопросам составления пресс-релизов и подготовке материалов для СМИ.

Еще один консультант в «Моем бизнесе» — директор ООО «МИНКИН МАРКЕТИНГ» Минкин Андрей Константинович. Его компания, по данным информационно-аналитический системы «Контур.Фокус», создана в июле 2018 года и заработала пока всего 2 млн рублей. И трудится в этой фирме всего один человек. В госзакупках компания также замечена не была, однако сам Минкин, по неподтвержденным данным, принимал участие в избирательной кампании 2019 года в Петербурге, пишет «Мойка78».

Но вернемся к другим консультантам. Так, центр «Мой бизнес» консультирует по вопросам патентного права. Об этом МСП рассказывает патентный поверенный РФ Наполова Ольга Александровна.

О ней «Мойке78» известно лишь то, что она трудится у индивидуального предпринимателя Сергея Наполова, который запустил проект «Патентное бюро «Защитник идею». На сайте проекта среди клиентов указаны три человека.

Наша редакция обратилась к главе КППИТ с просьбой рассказать, по каким критериям выбирали консультантов для малого бизнеса, как оценивается их эффективность и каким образом рассчитывается их заработная плата. Кроме того, «Мойка78» поинтересовалась, сколько консультаций и для кого провели эти эксперты.

В комитете отвечать не стали и предложили обратиться непосредственно к тем, кому они платят из бюджета города за консультации.