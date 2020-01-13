Из магазина на Славы изъяли 85 литров незаконного алкоголя

В Купчино нашли алкоголь без лицензии. Фото: pixabay.com

В Купчино нашли алкоголь без лицензии. Фото: pixabay.com

Во Фрунзенском районе Петербурга проверили соблюдение закона об обороте алкоголя. Нарушения нашли в магазине «Продукты 24» на проспекте Славы, 26, корпус 2, литера А.

Проверка вскрыла факт незаконного оборота алкогольной продукции, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. Продажу спиртного предприниматель вел без лицензии и сопроводительных документов.

В магазине изъяты более 30 литров алкоголя и спиртосодержащей продукции. Общий объем её составляет более 85 литров.

В отношении предпринимателя возбуждены два дела об административном правонарушении по статье об обороте этилового спирта без сопроводительных документов и статье о незаконно розничной продаже алкоголя без образования юрлица.

Материалы направлены в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в магазине «Продукты Три Мушкетера» на Рыбацком проспекте нашли алкоголь без лицензии.