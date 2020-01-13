«Джокер» лидирует в номинациях на «Оскар»

Всего у «Джокера» 11 номинаций, включая категории «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучший режиссер». Фото: кадр из фильма "Джокер".

Всего у «Джокера» 11 номинаций, включая категории «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучший режиссер». Фото: кадр из фильма "Джокер".

Фильм «Джокер» стал лидером номинаций на кинопремию «Оскар».

Всего у «Джокера» 11 номинаций, включая категории «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучший режиссер», сообщает The Washington Post.

У фильмов «Однажды… в Голливуде», «Ирландец» и «1917» — по 10 номинаций.

Напомним, 92-я церемония вручения наград «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года в театре «Долби» в Голливуде.

Фильм американского режиссера Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли за два прокатных уикенда в России собрал более одного млрд рублей. В мировом прокате «Джокер» собрал более 900 млн долларов.

Ранее в Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония вручения одной из главных мировых кинонаград, «Золотого глобуса». Американский актер Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в кинокартине Тода Филиппса «Джокер», получил статуэтку в номинации «Лучший актер в драматическом фильме».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Лос-Анджелесе объявили номинантов кинематографической премии «Оскар-2020». Российский фильм «Дылда» не попал в итоговый список.