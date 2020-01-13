Против полицейских, задержавших Голунова, возбуждено дело о превышении полномочий

Журналист Иван Голунов заявил, что Следственный комитет уведомил его о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, причастных к его уголовному преследованию.

«Следственный комитет прислал официальное уведомление о возбуждении уголовного дела», — сообщил в своем Telegram. Журналист отметил, что в начале декабря суд отказал ему в возбуждении дела.

Дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции рассказал о том, что в ходе расследования от работы были отстранены пять сотрудников МВД. По его словам, «против них возбуждены уголовные дела».

Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Сам журналист утверждал, что наркотики, якобы изъятые в его квартире в ходе обысков, ему подбросили.

Задержание Голунова вызвало большой резонанс: в его поддержку выступили многие общественные деятели, в Москве прошла серия пикетов с требованием отпустить журналиста. Его отпустили 11 июня за неимением доказательств его вины. После задержания Голунова президент Владимир Путин снял с постов высокопоставленных полицейских, однако о результатах проверки в отношении тех, кто задерживал журналиста, СК не сообщал.

Дело Голунова находится под грифом «секретно». СК сообщал, что засекречена только часть дела, а именно материалы проверки, которую провело Управление собственной безопасности МВД по поводу возможного превышения должностных полномочий сотрудниками ведомства при задержании Голунова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственный комитет принял решение засекретить все материалы по делу журналиста Ивана Голунова, в связи с чем он призвал начать общественное, открытое расследование.