Зеленский назначил свою супругу в совет по развитию главного музея Украины, которым раньше руководила жена Порошенко

Зеленский назначил свою супругу в совет по развитию главного музея Украины, которым раньше руководила жена Порошенко
Зеленский назначил жену в совет главного музея Украины. Фото: olenazelenska_official/instagram.com

Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою супругу Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурного-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» в Киеве. Об этом сообщается на сайте президента.

Ранее сопредседателями совета были супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко. Главой совета стал министр культуры Владимир Бородянский.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Украины Владимир Зеленский по телефону проинформировал госсекретаря США Майка Помпео о ходе расследования крушения украинского самолета в Иране. Зеленский выразил благодарность США за поддержку в расследовании причин катастрофы.

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