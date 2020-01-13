Главы трех районных УМВД Петербурга могут оставить свои должности

Трое сотрудников правоохранительных органов, возглавляющих районные УМВД в Петербурге, могут лишиться своих постов до заседания итоговой коллегии.

Об этом стало известно со слов начальника УМВД Адмиралтейского района Сергея Петрова, который занимает эту должность с 2011 года. О вероятном смене места работы Петров рассказал «Фонтанке» в понедельник, 13 января. Отметим, что ему удалось удержаться на посту после «чистки», проведенной в феврале прошлого года новым главой МВД Петербурга Романом Плугиным.

Кроме Петрова, в зоне риска оказались Владимир Титков и Алексей Смяцкий, возглавляющий УМВД Василеостровского и Красногвардейского районов соответственно. Причины такой резкой смены кадров неизвестны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что антимонопольная служба Петербурга вновь уличила две компании, поставляющие питание в больницы и школы, в преступном сговоре.