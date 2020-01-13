Из-за неработающих светофоров возник коллапс на перекрестке Гражданского проспекта и Непокоренных

Из-за неработающих светофоров возник коллапс на перекрестке Гражданского проспекта и Непокоренных
В результате на перекрестке образовался коллапс. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 13 января на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Непокорённых в Калининском районе сразу несколько светофоров перестали работать.

В результате на перекрестке образовался коллапс. Водителям трудно разъехаться.

«Не работают светофоры на перекрёстке Гражданского проспекта и Непокоренных. Все стоит намертво», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Пробки возникли на Кушелевской, Новороссийской и Политехнической улицах, а также на проспекте Маршала Блюхера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга утром, 13 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. ДТП произошло на перекрестке улицы Танкистов и проспекта Ленина.

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