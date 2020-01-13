Борис Ротенберг проиграл иск к четырем скандинавским банкам

Российский бизнесмен Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков. Окружной суд Хельсинки посчитал, что банки обоснованно отказались обслуживать счета Ротенберга, который внесен в американский санкционный список SDN в связи с конфликтом на Украине, так как подвергли бы себя существенному финансовому риску, сообщает РБК.

Российского миллиардера включили в санкционный список США в 2014 году вместе со старшим братом Аркадием. Однако Борис не попал под ограничения ЕС, так как является не только гражданином России, но и имеет финский паспорт. Датский Danske Bank, шведские Svenska Handelsbanken и Nordea Bank, а также финский OP Corporate Bank перестали обслуживать счета, связанные с семьей Бориса Ротенберга.

Бизнесмен не смог предоставить суду информацию о месте жительства, поэтому суд посчитал, что он не живет в Европейской экономической зоне (не совпадает с Евросоюзом). По решению суда, он не может претендовать на базовые банковские услуги в соответствии с финским законодательством.

По решению суда он должен компенсировать банкам судебные издержки в размере свыше €500 тыс. Предприниматель может обжаловать решение окружного суда в Апелляционном суде Хельсинки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский бизнесмен с финским гражданством Борис Ротенберг требует, чтобы суд Хельсинки обязал банк Handelsbanken принимать его платежи, а четыре финских концерна проводить операции по его поручениям.