В Ленобласти главу УМВД Выборгского района освободили от должности

Главу МВД России по Выборгскому району Ленинградской области Эдвардса Вашкиса сняли с поста руководителя.

Об этом стало известно в понедельник, 13 января, после заседания личного состава полиции Выборгского района Ленобласти. Должность Вашкиса займет его заместитель, Дмитрий Даукинтис. Экс-начальника освободили от обязанностей по приказу главы МВД Петербурга Романа Плугина.

Решение Плугина продиктовано результатами нескольких проверок. При этом сам Вашкис с результатами инспекций и собственной отставкой не согласен, сообщает портал 47.news. Бывший глава МВД по Выборгскому району раньше работал в Петербурге, пока в 2016 году его не перевели в Выборг.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге сразу трое руководителей УМВД Адмиралтейского, Василеостровского и Красногвардейского районов также лишились своих постов.