Потопы в Израиле считают исполнением библейского пророчества

Зрелище бурной реки, направляющейся от Иерусалима к Мертвому морю, вызвало будоражащее умы сравнение с «пророчеством» в книге пророка Иезекииля.

Считается, что библейское пророчество «исполнилось» после того, как рекордное количество осадков на севере Иерусалима (40 см) привело к наводнению. Потоки воды устремились в низину, к Мертвому морю. На кадрах видео, запечатленных свидетелями, видно, что «река» следует прямо по дороге, навстречу автомобилям.

Некоторые склонны видеть в этом упоминаемое в ветхозаветной книге пророка Иезекииля (47:8-9) значение: «И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море; и воды его сделаются здоровыми». Таким образом, это воспринимают как намек на «исцеление» вод бассейна, расположенного неподалеку от Мертвого моря.

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