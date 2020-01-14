Потопы в Израиле считают исполнением библейского пророчества

Потопы в Израиле считают исполнением библейского пророчества
Скриншот: YouTube

Зрелище бурной реки, направляющейся от Иерусалима к Мертвому морю, вызвало будоражащее умы сравнение с «пророчеством» в книге пророка Иезекииля.

Считается, что библейское пророчество «исполнилось» после того, как рекордное количество осадков на севере Иерусалима (40 см) привело к наводнению. Потоки воды устремились в низину, к Мертвому морю. На кадрах видео, запечатленных свидетелями, видно, что «река» следует прямо по дороге, навстречу автомобилям.

Некоторые склонны видеть в этом упоминаемое в ветхозаветной книге пророка Иезекииля (47:8-9) значение: «И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море; и воды его сделаются здоровыми». Таким образом, это воспринимают как намек на «исцеление» вод бассейна, расположенного неподалеку от Мертвого моря.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что австралийские власти выделят на восстановление природы 53 миллиона долларов.

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Потопы в Израиле считают исполнением библейского пророчества
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