Власти Австралии выделят $35 млн на восстановление природы после пожаров

Больше всего от стихийного бедствия страдают беззащитные животные. Фото: pixabay.com

Больше всего от стихийного бедствия страдают беззащитные животные. Фото: pixabay.com

Власти Австралии выделят 34,5 миллиона долларов на ликвидацию ущерба, нанесенного масштабными лесными пожарами, охватившими континент.

Сумма в 34,5 миллиона американских долларов является первоначальным взносом правительства Австралии в пользу восстановления природы. К ликвидации последствий приступят немедленно. Об этом в официальном twitter-аккаунте сообщил казначей Австралии Джош Фрайденберг.

Отметим, что страшные пожары уничтожили миллионы гектаров земли и унесли жизни более миллиарда животных. Среди пострадавших от огня есть и человеческие жертвы. Юго-восточную часть Австралии готовят к эвакуации, а на помощь в пострадавшие районы отправляют судна военно-морского флота и авиацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что голодающих животных в Австралии кормят, сбрасывая еду с вертолётов.