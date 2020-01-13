Власти Австралии выделят $35 млн на восстановление природы после пожаров

Власти Австралии выделят $35 млн на восстановление природы после пожаров
Больше всего от стихийного бедствия страдают беззащитные животные. Фото: pixabay.com

Власти Австралии выделят 34,5 миллиона долларов на ликвидацию ущерба, нанесенного масштабными лесными пожарами, охватившими континент.

Сумма в 34,5 миллиона американских долларов является первоначальным взносом правительства Австралии в пользу восстановления природы. К ликвидации последствий приступят немедленно. Об этом в официальном twitter-аккаунте сообщил казначей Австралии Джош Фрайденберг.

Отметим, что страшные пожары уничтожили миллионы гектаров земли и унесли жизни более миллиарда животных. Среди пострадавших от огня есть и человеческие жертвы. Юго-восточную часть Австралии готовят к эвакуации, а на помощь в пострадавшие районы отправляют судна военно-морского флота и авиацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что голодающих животных в Австралии кормят, сбрасывая еду с вертолётов.

австралия восстановление дикая природа пожары
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
АвтоВАЗ назвал самую популярную модель авто в 2019 году
Настя Каменских похвасталась аппетитными формами на мексиканском пляже
Власти Австралии выделят $35 млн на восстановление природы после пожаров
На конкурсе «Миссис Вселенная» Россию представит петербурженка ...
НТВ в рейтинге впервые оставил позади «Первый канал»
Ученые продлили жизнь червям в пять раз
В Петербурге разработали усиленную программу профилактики распространения ...
В Ленобласти главу УМВД Выборгского района освободили от должности