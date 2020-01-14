В России банки отказали в кредите более 60% желающих

Банки стали чаще отказывать в кредитах. Фото: pixabay.com

Банки стали чаще отказывать в кредитах. Фото: pixabay.com

В России снизилась доля одобренных кредитных заявок. В 2019 году отказ от банков получили более 60% заемщиков.

Банки одобрили всего 36,9% от общего числа заявок на разные виды кредитов. Данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), пишет РБК.

Так, в декабря 2019 года доля одобренных заявок составила 32,2%. Для сравнения: в декабре 2018 года положительный ответ от банков получил 41% желающих взять кредит.

Самый высокий уровень удобрения, по данным НБКИ, у заявок на ипотеку — 65,6%. При этом банки стали чаще отказывать заемщикам в автокредитах, а также необеспеченных кредитах и выдаче кредитных карт.

Эксперты НБКИ тенденцию объясняют действиями Центробанка и скромной динамикой доходов населения. В частности, ЦБ неоднократно указывал на рост рисков в кредитном сегменте и увеличение закредитованности россиян.

Ранее в России определили самые закредитованные регионы. Рейтинг возглавила Калмыкия с индикатором долговой нагрузки в 86%.