Развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта построят в 2023 году

Распоряжение Правительства Петербурга о строительстве новой развязки опубликовал Комитет по градостроительству и архитектуре.

Данный документ был опубликован на сайте Смольного днем, 14 января.

До 2021 года план территории развязки будет спроектирован, а саму развязку построят до конца 2023 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы пожаловались на нехватку хлеба в магазинах. В сервисе «Мой район» жители города делятся информацией о том, что некоторые магазины города остались без хлеба. О сложившейся ситуации в одном из магазинов крупной торговой сети на Коммендантском проспекте рассказали пользователи приложения.