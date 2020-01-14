Площадь Фаберже затянуло дымом из-за горящей «Газели»

Площадь Фаберже затянуло дымом из-за горящей &#171;Газели&#187;
Пожар на площади Карла Фаберже. Фото: vk.com/spb_today

Автомобиль «Газель» загорелся на площади Карла Фаберже в Красногвардейском районе Петербурга. Улицу, по словам очевидцев, за две минуты затянуло густым дымом.

Пожар произошел днем 14 января. Автомобиль разгорелся за считанные минуты, сообщают свидетели происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

На место прибыли пожарные. Полыхает, как отмечают очевидцы, кузов автомобиля. Содержимое его неизвестно.

«Уже один каркас остался», — рассказал один из свидетелей в соцсетях.

Причины возгорания неизвестны. Сведения о пострадавших не поступали.

Пожарные тушат «Газель» на площади Карла Фаберже. Фото: vk.com/spb_today

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга загорелся автомобиль «ВАЗ». Машина была припаркована у дома 9 по Балканской улице.

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