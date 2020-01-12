На Малой Балканской полностью сгорел «ВАЗ»

На Малой Балканской полностью сгорел &#171;ВАЗ&#187;
Машина полностью выгорела. Фото: pixabay

Во Фрунзенском районе Северной столицы пожарные тушили «ВАЗ». Огнеборцы оперативно прибыли к месту происшествия, однако спасти легковое авто так и не удалось – в нем сгорели все возможные части.

Все произошло сегодня, 12 января, около дома 9 по Балканской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 00:06. К месту происшествия выдвинулись восемь пожарных на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по городу и Ленобласти, к 00:20 огонь был полностью ликвидирован. За это время в машине сгорели все сгораемый части.

Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ЧП в Волховском районе Ленобласти. Пожар охватил две постройки.

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