В Петербурге за год стало на 52% больше банкротов

В Петербурге стало больше банкротов. Фото: pixabay.com

В Петербурге стало больше банкротов. Фото: pixabay.com

В 2019 году количество банкротов в Петербурге выросло на 52,7%. Подобная динамика наблюдается на протяжении последних нескольких лет.

По итогам года в Петербурге насчитывает 3 тыс. 324 банкрота среди физических лиц. В 2018 году их количество составляло 2 тыс. 176, сообщает РБК со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Количество банкротов среди петербуржцев продолжает заметно повышаться. Однако специалисты отмечают, что динамика роста начала замедляться. В последние два года уровень повышения стабилизировался на 50-60%.

Причиной этого стал более тщательный подход банков к оценке платежеспособности потенциальных заемщиков. Также сказывается высокая стоимость процедуры банкротства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2019 году доля одобренных кредитных заявок в России составила 36,9%. Отказ получили более 60% заемщиков.