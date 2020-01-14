Ударивший сотрудника ОМОН фанат «Зенита» получил условный срок

Ударивший сотрудника ОМОН фанат &#171;Зенита&#187; получил условный срок
Зенит. Фото: instagram.com/zenit_spb

Фанат петербургского футбольного клуба «Зенит», ударивший росгвардейца, отделался условным сроком. Артур Данилов мог остаться за решеткой.

Инцидент произошел 3 августа у «Газпром Арены». Согласно данным следствия, мужчина умышленно ударил ногой по ноге сотрудника ОМОН. Сам подсудимый вину не признал и заявил, что события того дня помнит плохо.

По его словам, он шёл к супруге, которая находилась на другом секторе, когда увидел группу болельщиков, конфликтующих с полицейскими. Неожиданно для себя он оказался в центре событий и ударил сотрудника ОМОН. Причину своих действий мужчина объяснить затруднился.

До апелляции суд приговорил футбольного фаната к лишению свободы сроком на 1 год 8 месяцев в колонии-поселении. На слушании, которое состоялось 14 января, ФК «Зенит» предоставил Данилову опытного адвоката.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что является самым трудным для игроков «Зенита«. Признание сделал один из игроков.

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