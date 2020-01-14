Иномарки разлетелись на осколки после ДТП на пересечении Большого проспекта и 9-ой линии В.О.

В Северной столице на пересечении Большого проспекта и 9-ой линии Васильевского острова произошло ДТП с иномарками. Дорога усыпана осколками от машин.

Все произошло во вторник, 14 января. По словам очевидцев, дорогу не поделили Toyota Camry и Hyundai Starex. На опубликованных кадрах видно, что у машин серьезно повреждены передние части. Около машин разбросаны детали и осколки.

«Проверили друг друга на прочность», — написал пользователь соцсети «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Информация о состоянии водителей не приводится.

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