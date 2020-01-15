Мать из Воронежа выбросила младенца из купе поезда Симферополь — Москва

Мать из Воронежа выбросила младенца из купе поезда Симферополь &#8212; Москва
Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

Нетрезвая пассажирка поезда, следующего из Симферополя в российскую столицу, оставила девятимесячную дочь на лестнице между этажами вагона.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного СУ на транспорте СК России, следователи начали доследственную проверку после распространившейся в СМИ информации о том, что женщина выбросила на лестницу в вагоне поезда «Таврия».

Все произошло в ночь на 10 января. Жительница Воронежа ехала в купе со своим сожителем и двумя дочерьми — одной семь лет, другой — девять месяцев. Подвыпившая пассажирка вынесла свою дочь на лестницу, то попало на камеры видеонаблюдения, установленные в вагоне. Полицейские сняли женщину с поезда, провели с ней и сожителем профилактическую беседу, а также составили административный протокол.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяную пассажирку, «заминировавшую» поезд Петербург-Архангельск, задержали.

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