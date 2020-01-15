Кудрин оценил масштабы воровства из бюджета России

Кудрин оценил масштабы воровства из бюджета России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Фото: kremlin.ru

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал, что каждый год из федерального бюджета воруют около двух-трех миллиардов рублей.

Как заявил Кудрин в интервью РИА Новости, в общей сложности из-за нарушений в минувшем году из бюджета пропало более 800 миллиардов. Примерно треть из этих нарушений связаны с ошибками в бухгалтерии, которые исправляются по ходу проверок аудиторов. Еще одна треть нарушений происходит во время процедур закупок, которые, по словам Кудрина, не проходят по уголовным статьям.

Глава счетной палаты также отметил, что ведомство начало переходить от поиска нарушений в финансовой сере к выявлению системных проблем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МВД стали рекордсменами среди коррупционеров.

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