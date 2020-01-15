В Петербурге предложили штрафовать за продажу снюсов школьникам

Депутаты партии «Единая Россия» внесли на рассмотрение петербургского ЗакСобрания законопроект, подразумевающий запрет продажи снюсов несовершеннолетним.

Как сообщает пресс-служба ЗакСобрания Петербурга, инициатива предлагает установить административные штрафы за продажу снюсов несовершеннолетним. Согласно законопроекту, физлица будут получать штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 10 до 20 тысяч, а юрлица будут платить от 30 до 50 тысяч рублей.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров рассказал, что обычно такие снюсы продаются под видом пастилок и фруктовых конфет. Он отметил, что их продажа практически не ограничивается. Так «безответственные торговцы» обходят запрет на продажу табачной продукции подросткам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор провел 19 тысяч проверок среди продавцов и производителей снюса.