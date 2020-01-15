В порту Петербурга задержали кормовые добавки для птиц из Испани

В большом порту Санкт-Петербурга задержали 20 тонн кормовых добавок для птиц. Груз прибыл в город из автономного сообщества Каталония в Испании.

Корм должны были доставить на одну из птицеферм в Тамбовской области. Однако из-за нарушения движение груза приостановили, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Причиной для задержания стали нарушения норм хранения. Согласно инструкции, содержать добавки необходимо при температуре не ниже +5 градусов. На момент досмотра фактическая температура оказалась на несколько градусов ниже.

Груз задержан. Инспекторы отобрали пробы, чтобы проверить показатели качества и безопасности. До тех пор, пока результаты исследований и разъяснение от ветеринарной службы Испании не будут получены, корм останется в порту.

Кормовая добавка для птиц «Токсибан Макс» необходима для того, чтобы нейтрализовать природные токсины в зерне и бобовых, образующиеся при хранении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Петербурга обратно в Чили отослали крупную партию мороженого лосося.