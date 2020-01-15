«Баррикада» подала иск о банкротстве к «Дальпитерстрою»

В Арбитражный суд подан банкротный иск к "Дальпитерстрою". Фото: gov.spb.ru

В Арбитражный суд подан банкротный иск к "Дальпитерстрою". Фото: gov.spb.ru

АО «Производственное объединение «Баррикада» подало банкротный иск к строительной компании ООО «Дальпитерстрой». Сумма финансовых требований составляет 5 млн рублей.

Иск зарегистрирован в картотеке арбитражных дел 14 января. Дата рассмотрения по делу пока не определена.

«Дальпитерстрой» планирует погасить задолженность, указанную в иске, в течение нескольких дней, пишет «Фонтанка» со ссылкой на ответчика.

«Баррикада» владеет железобетонным заводом в городе Гатчина Ленинградской области. Весной 2018 года у юрлица сменился владелец. Акции перешли от «Группы ЛСР» к московскому акционерному обществу «Тушинское объединение по ремонту, отделке и строительству».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Дальпитерстрой» подтвердил погашение долга перед ГУП «ТЭК СПб». Компания задолжала организации 10 млн рублей.