В Петербурге распродают статуэтки экс-президента компании, попавшей в скандал с властями

В Петербурге распродают статуэтки экс-президента компании, попавшей в скандал с властями
Выставленная на продажу статуэтка "Крокодил". Фото: propertytrade.ru

В Санкт-Петербурге выставили на торги сразу 13 лотов движимого имущества, принадлежащего бывшему президент компании Stanley Property Corporation.

Как сообщает АБН, в 2008 году Stanley Property Corporation оказалась участником скандала со зданием на Казанской улице в центре Петербурга, на которое претендовали структуры, связанные с сыном действующего на тот момент губернатора Петербурга Валентины Матвиенко — Сергеем Матвиенко.

Среди имущества, выставленного на торги, — маска «Зевс», а также статуэтки из бронзы «Самурай на коне» и «Крокодил». Последний является самым дорогим лотом из всех — его оценивают в 248 тысяч рублей.

Все эти предметы искусства продают в рамках реструктуризации долгов Станислава Джоновича Бушнева. Это имя совпадает с именем бывшего президента Stanley Property Corporation. Представитель конкурсного управляющего подтвердил, что имущество принадлежит именно этому человеку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отели распродают имущество.

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