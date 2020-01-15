Рубль стал падать после новости об отставке правительства

На фоне отставки правительства Российской Федерации в полном составе курс рубля возобновил снижение.

Спустя некоторое время ситуация стабилизировалась, но к первоначальным значениям рубль все же не вернулся. Так, в пять часов вечера на Московской бирже курс доллара вырос на 7 копеек, до 61,56 рублей. Курс евро подскочил на 24 копейки и составил 68,61 рублей.

Спустя полчаса доллар почти нивелировал рост и опустился до 61,49 рубля. Евро «откатился» минимально — до 68,59 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Он объяснил это тем, что поправки к Конституции, которые намерен принять Путин, президент должен вносить самостоятельно.