«Водоканал» уличили в нарушении антимонопольного законодательства

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Как отнеслись к заявлению "Водоканала" в УФАС, неизвестно. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербургское отделение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заподозрило «Водоканал» в нарушении закона о конкуренции.

По данным ведомства, ГУП «Водоканал» заключил с «Проектным агентством» три контракта на ремонт канализации и насосной станции, которые нарушают антимонопольное законодательство. В связи с этим УФАС готовится передать дело правоохранителям.

В самом «Водоканале» отмечают, что выявленные эпизоды относятся к 2016-2017 годам, когда у предприятия было другое руководство. Кроме того, договоры с «Проектным агентство» нанесли значительный финансовый урон «Водоканалу», который организация все еще пытается вернуть через суд. В общей сложности, «Водоканал» хочет получить 359 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение 2019 года «Водоканал» очистил 99% канализационных труб в Петербурге.

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«Водоканал» уличили в нарушении антимонопольного законодательства
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