Водоканал очистил 99% сточных труб за год

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщил о показателях уровня очистки хозяйственно-бытового стока. Так, за уходящий год в Петербурге было очищено 99% сточных труб.

Речь идет об уровне очистки хозяйственно-бытового стока в общем объеме, поступавшем в городскую централизованную комбинированную систему водоотведения. На сегодняшний день в Северной столице сотрудники «Водоканала реализуют программу по прекращению сброса неочищенных сточных вод в водные объекты.

Работы по ликвидации прямых выпусков на набережной реки Карповки на Петроградской стороне приблизили уровень очистки к такому показателю. Сточные воды были направлены на специальную очистку, которая пройдет на Северной станции аэрации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Водоканал» перестанет сбрасывать сточные воды в Карповку.