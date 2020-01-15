В Москве совершено нападение на экс-вице-президента «Тинькофф Кредитные Системы»

В Москве совершено нападение на экс-вице-президента &#171;Тинькофф Кредитные Системы&#187;
Олег Анисимов. Фото: www.facebook.com/oanisimov

На предпринимателя Олега Анисимова, занимающегося сервисом Tim&Team, напали неизвестные, в момент, когда бизнесмен возвращался из магазина.

О случившемся пострадавший написал в своем Facebook в среду, 15 января. По словам Анисимова, нападавшие били его со спины: в затылок, висок и ухо. Предприниматель очнулся уже после приезда полиции. Все личные вещи остались при Анисимове.

Бизнесмен, ранее работавший в «Деловом Петербурге» и банке «Тинькофф Кредитные Системы», подозревает, что избиение может быть связано с расследованием о финансовых мошенничествах. В своей публикации Анисимов отмечает, что деятельность его команды (https://vklader.com/) только за прошлый год помогла людям сохранить сотни тысяч рублей. Возможно, преступников бизнесмен сильно разозлил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сын бывшего хоккеиста Соколова предстанет перед судом за убийство матери.

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