Сироту оставили без жилья в Петербурге

Сироту оставили без жилья в Петербурге
Прокуратура Петербурга. Фото: https://procspb.spb-spr.ru/

Несовершеннолетняя сирота, жительница Василеостровского района, осталась без социальной поддержки от районной администрации, сообщает прокуратура Петербурга.

Прокуратура Василеостровского района провела проверку по обращению о соблюдении районной администрацией закона о соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно результатам проверки, несовершеннолетняя девушка-сирота не имеет в собственности или по договору соцнайма жилья, а также не является членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соцнайма.

Вместе с тем, администрацией района было отказано во включении девушки в список детей-сирот для обеспечения жилым помещением.

В адрес главы администрации Василеостровского района внесено представление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге и Москве студентами академии СК РФ стали 113 сирот.

Василеостровский район жильё новости спб прокуратура сирота
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Общественный транспорт встал в пробке из-за аварии на Московском
Почтовый курьер отдал лжеполицейским 300 тысяч в Петербурге
Неизвестный похитил драгоценности петербурженки на 90 тыс рублей
Суды Петербурга эвакуируют из-за сообщений о «минировании»
Сироту оставили без жилья в Петербурге
Кассир в банке отказался отдать деньги преступникам с оружием
Неизвестные в Петербурге угнали машину, угрожая оружием
Студент из Петербурга неоднократно развращал школьника