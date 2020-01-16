Сироту оставили без жилья в Петербурге

Несовершеннолетняя сирота, жительница Василеостровского района, осталась без социальной поддержки от районной администрации, сообщает прокуратура Петербурга.

Прокуратура Василеостровского района провела проверку по обращению о соблюдении районной администрацией закона о соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно результатам проверки, несовершеннолетняя девушка-сирота не имеет в собственности или по договору соцнайма жилья, а также не является членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соцнайма.

Вместе с тем, администрацией района было отказано во включении девушки в список детей-сирот для обеспечения жилым помещением.

В адрес главы администрации Василеостровского района внесено представление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге и Москве студентами академии СК РФ стали 113 сирот.