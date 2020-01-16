Мигранта подозревают в убийстве мужчины в Мурино

Мигранта подозревают в убийстве мужчины в Мурино
Полиция задержала подозреваемого в убийстве. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полиция Всеволожского района задержала гражданина, подозреваемого в убийстве местного жителя.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне вечером, 15 января, в полицию обратилась жительница Всеволожского района. Она рассказала правоохранителям, что в конце октября минувшего года 31-летний уроженец одного из сопредельных государств, проживающий в Мурино, убил мужчину и закопал его тело у реки Охта.

Полиция задержала подозреваемого и доставила его в отдел. Позже правоохранители нашли тело мужчины 1973 года рождения, закопанное в 500 метрах от дома №11 по улице Новая.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства смерти человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сына бывшего хоккеиста Соколова будут судить за убийство матери.

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