Шторм «Брендан» пришел в Петербург из Европы

Атлантический циклон пришел из Европы в Северную столицу, принеся с собой потепление, дожи и сильный ветер.

Как сообщает Комплекс защитных сооружений в Instagram-аккаунте, европейский шторм, которому дали название «Брендан», добрался до Петербурга в четверг, 16 января. Стихия разбушевалась в начале недели на территории европейских стран.

Сейчас в городе сохраняется западный и юго-западный ветер, который дует со скоростью до 12-15 метров в секунду. Местами возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Волны в Финском заливе достигают высоты в 1-1,5 метра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня петербуржцев ждут дожди и ветер.