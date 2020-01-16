Шторм «Брендан» пришел в Петербург из Европы

Шторм &#171;Брендан&#187; пришел в Петербург из Европы
Шторм в Петербурге. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs

Атлантический циклон пришел из Европы в Северную столицу, принеся с собой потепление, дожи и сильный ветер.

Как сообщает Комплекс защитных сооружений в Instagram-аккаунте, европейский шторм, которому дали название «Брендан», добрался до Петербурга в четверг, 16 января. Стихия разбушевалась в начале недели на территории европейских стран.

Сейчас в городе сохраняется западный и юго-западный ветер, который дует со скоростью до 12-15 метров в секунду. Местами возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Волны в Финском заливе достигают высоты в 1-1,5 метра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня петербуржцев ждут дожди и ветер.

европа новости спб петербург погода шторм
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Территории «Котлина» и «Бронки» станут городским имуществом
«Роскосмос» рассказал о способе защиты от иностранных спутников-шпионов
Шторм «Брендан» пришел в Петербург из Европы
В Выборгском районе на дереве нашли труп мужчины
Полиция задержала карманника в «Галерее»
В Петербурге появится 19 новых газовых заправок
Грузовик с сыром пропал по пути из Петербурга в Великий Новгород
Ребенка госпитализировали в состоянии комы с занятий в спортшколе во Всеволожске