Мурманское «мертво» стоит после аварии

Мурманское &#171;мертво&#187; стоит после аварии
Столкнулись три автомобиля, пишут очевидцы. Фото: https://vk.com/spb_today

Автомобилистам рекомендуют объезжать пробку через Кудрово.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Мурманском шоссе на съезде с виадука в сторону КАД – столкнулись несколько автомобилей. В результате другие участники движения стоят «мертво» и не могут попасть домой. Остальным предлагают объезжать пробку через Кудрово.

«Кудрово всегда объезжаем. Хотя нет. Даже там не появляемся», — пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на пересечении Димитрова и Бухарестской затор из-за аварии. Автомобили заняли полтора ряда и мешают другим водителям доехать до места назначения.

кад кудрово пробка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Викторию Боню раскритиковали за чрезмерное использование фотошопа
Манукян заверил, что ему не нужны деньги Бузовой
Мурманское «мертво» стоит после аварии
Медведев перед уходом с поста выделил 127 млрд рублей на атомный ледокол
На пересечении Димитрова и Бухарестской затор из-за аварии
Зеленский снизил возраст призыва в армию
СКА разгромил «Йокерит» со счетом 4:1
В МЧС рассказали, кому нельзя купаться на Крещение