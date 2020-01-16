Мурманское «мертво» стоит после аварии

Автомобилистам рекомендуют объезжать пробку через Кудрово.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Мурманском шоссе на съезде с виадука в сторону КАД – столкнулись несколько автомобилей. В результате другие участники движения стоят «мертво» и не могут попасть домой. Остальным предлагают объезжать пробку через Кудрово.

«Кудрово всегда объезжаем. Хотя нет. Даже там не появляемся», — пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на пересечении Димитрова и Бухарестской затор из-за аварии. Автомобили заняли полтора ряда и мешают другим водителям доехать до места назначения.