Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram

Певец заявил, социальная сеть отнимает у него слишком много времени.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Обо всем певец Сергей Лазарев рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что принял решение отписаться от всех – не только от коллег, но и близких друзей. Дело в том, что социальная сеть отнимает слишком много времени. Певец не хочет получать лишнюю информацию, потому что она мешает личной жизни. Лазарев также закрыл комментарии, так как он не хочет читать советы и критику от малознакомых людей. Он не хочет, чтобы его поклонники ссорились между собой под постами.

При этом Лазарев пообещал продолжаться делиться новостями и не пропадать с радаров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малахов помирил в своем шоу Лазарева и Лободу. Причиной разногласия Лободы и Лазарева начались из-за того, что хэдлайнером вручения музыкальной премии «Муз-ТВ» стала 37-летняя Светлана.