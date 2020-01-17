Инкассатора ударили по голове на парковке «Максидома», но денег не забрали

Инкассатора ударили по голове на парковке &#171;Максидома&#187;, но денег не забрали
Нападение произошло на парковке. Фото: pixabay.com

В Кировском районе Петербурга напали на инкассатора, только что получившего деньги. Неизвестный ударил его палкой по голове на парковке «Максидома».

Как стало известно gazeta.spb.ru, нападение произошло вечером 16 января на Ленинском проспекте. Мужчина получил инкассируемые денежные средства от представителя магазина «Максидом» и направился к служебному авто. На парковке неизвестный сзади ударил его по голове.

От удара у инкассатора пошла кровь, однако сознание он не потерял. Между мужчинами завязалась потасовка. Чем она завершилась, неизвестно.

Инкассатор получил ушибы и ссадины мягких тканей головы. Его состояние медики признали удовлетворительным. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга покупатель с ножом напал на кассира. Причиной этого стал отказ обслужить его без очереди.

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