Трехлетний ребенок выпал из окна на Мориса Тореза

В Выборгском районе Петербурга в тяжелом состоянии госпитализировали мальчика 2016 года рождения. Ребенок упал со второго этажа одного из домов на проспекте Мориса Тореза.

Мальчика увезли на скорой днем 16 января. Ребенок получил ушиб поясничного отдела и сотрясение головного мозга, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, из окна квартиры он выпал по недосмотру родителей. Состояние его медики оценивают как тяжелое. Ребенок находится под наблюдением врачей.

Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП на Октябрьской Набережной в Петербурге пострадала двухлетняя девочка. В момент аварии она находилась в детском кресле автомобиля Ford. С места ДТП её госпитализировали с травмами средней тяжести.