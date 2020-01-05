Двухлетний ребенок пострадал в ДТП на Октябрьской набережной

«Хендай» не уступил дорогу «Форду», в результате чего пассажирку последнего доставили в больницу. Маленькая девочка избежала гибели лишь благодаря ремню безопасности и детскому креслу.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 4 января, около четырех часов дня на Октябрьской набережной. Согласно предварительным данным, виновником инцидента стал 31-летний водитель «Хендай», не пропустивший «Форд».

Последний двигался по встречке, в результате чего произошло довольно сильное столкновение. В аварии пострадала двухлетняя девочка, находившаяся в салоне «Форда», сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области. Её доставили в больницу с травмами средней тяжести.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе пожар уничтожил легковой автомобиль. Машина сгорела дотла.