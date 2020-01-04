Автомобиль сгорел дотла в Выборгском районе

Автомобиль сгорел дотла в Выборгском районе
Автомобиль сгорел в Выборгском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Поздно вечером 4 января в Выборгском районе города произошел пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, машина загорелась у дома № 18, корпуса 1, по Лиственной улице. Сообщение о пожаре поступило в 22:04. Пожарные за 20 минут справились с огнем. Автомобиль полностью выгорел. Установить марку машины не удалось.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью в субботу, 28 декабря, в петербургском садоводстве «Кировец-3» загорелся частный дом, сообщили в главке МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

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